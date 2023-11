Hospital de Penafiel fecha urgência pediátrica a 14 de novembro

30/10/2023 14:47:00 RTPNoticias

O Hospital de Penafiel só consegue assegurar as urgências de Pediatria até dia 14 de novembro. O alerta é do Movimento Médicos em Luta: com dez pediatras a recusarem realizar mais horas extra, a assistência só será possível a crianças já internadas, sendo as restantes transferidas para o São João, no Porto.