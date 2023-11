Hospital de Chaves sem urgência de Ortopedia durante todo o mês de novembro

Em causa está o elevado número de escusas de escusa a mais horas extraordinárias entregues pelos médicos ortopedistas do CHTMAD, e que obriga, diz a mesma fonte, a concentrar a resposta na área da ortopedia na urgência do Hospital de Vila Real.

Recorde-se que, segundo a contabilização feita pelo Observador a partir de informações recebidas dos hospitais e do movimento Médicos em luta, quase 30 hospitais têm, este mês, um ou vários serviços de urgência condicionados ou mesmo encerrados em certos períodos por causa da recusa dos médicos em fazerem mais do que as 150 horas extra anuais previstas por lei.

Esta quarta-feira terão entrado em vigor mais cerca de 1500 minutas, elevando para 4 mil o número de médicos que entregou as minutas de escusas a mais trabalho suplementar.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

