Hospital de Abrantes implanta com sucesso 'pacemaker' sem elétrodos

O Serviço de Cardiologia do Hospital de Abrantes, no Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT), implantou com sucesso um 'pacemaker' sem elétrodos, o 'mais pequeno do mundo', num doente cardíaco de 85 anos que retomou a vida normal em 24 horas.

Esta intervenção cirúrgica consiste na implantação de um 'pacemaker' sem fios, o 'Pacing Leadless', uma nova tecnologia que está indicada em doentes em que seja necessário preservar os acessos vasculares, como é o caso dos doentes que estão em hemodiálise ou os doentes que não têm acessos vasculares. José Linder, diretor do Serviço de Cardiologia do CHMT, explicou que esta é a segunda intervenção do género naquele bloco operatório e dos poucos realizados a nível nacional. Para o médico, este é também o início de um novo caminho, no que diz respeito à tecnologia de tratamento das arritmias e dos bloqueios cardíacos





