Hospital Central de Maputo registou 12 entradas na sequência de protestos

Pelo menos 12 pessoas deram entrada no Hospital Central de Maputo (HCM), maior unidade de Moçambique, na sequência das manifestações de protesto contra os resultados das sextas eleições autárquicas no país, ocorridas na sexta-feira, anunciou fonte oficial

Segundo a médica, outras sete pessoas foram recebidas no banco de socorros por ferimentos ligeiros causados por agressões físicas no decorrer dos protestos. Na cidade de Maputo, a polícia moçambicana fez, na sexta-feira, vários disparos de gás lacrimogéneo sobre milhares de pessoas que marchavam em protesto contra os resultados.

Estas mortes não foram ainda confirmadas pelas autoridades, que admitiram, no entanto, que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e outras 70 foram detidas durante as escaramuças. De acordo com a legislação eleitoral moçambicana, os resultados das eleições ainda terão de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional (CC), máximo órgão judicial. headtopics.com

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

Hospital Central de Maputo registou 12 entradas na sequência de protestosPelo menos 12 pessoas deram entrada no Hospital Central de Maputo (HCM), maior unidade de Moçambique, na sequência das manifestações de protesto contra os resultados das sextas eleições autárquicas no país, ocorridas na sexta-feira, anunciou fonte oficial. Consulte Mais informação ⮕

– notícias, opinião, rádio, fotos e podcastsMaputo: as últimas notícias do dia atualizadas em Observador.pt e rádio Observador. Consulte Mais informação ⮕

África do Sul conquista quarto título mundial de râguebi do seu historialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

FC Porto impõe primeira derrota ao Sporting no Nacional de hóquei em patinsVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sporting de Braga e Gil Vicente empatam em dérbi minhoto emotivoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Republicano Mike Pence desiste de campanha para presidência dos EUAVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕