Hospital al-Shifa em Gaza é evacuado após ultimato de Israel

A maioria dos médicos e doentes do hospital al-Shifa abandonou o local depois de Israel ter dado uma hora para evacuação. Forças armadas de Israel terão dado uma hora para que os cerca de 2300 pacientes, pessoal médico e deslocados abandonassem no hospital da cidade de Gaza. Maioria foi forçada a sair a pé, havendo relatos de doentes em estado crítico, incluindo prematuros, deixados para trás.

A maioria do pessoal médico e dos pacientes que se encontravam no hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, abandonou o local depois de um ultimato militar de Israel, cujo Exército nega ter dado. Pelo menos cinco médicos permaneceram no hospital para supervisionar a coordenação da partida de cerca de 120 feridos que permaneceram nas suas instalações, bem como de 30 bebés prematuros, segundo um comunicado da direção-geral do ministério da Saúde de Gaza





