Hospitais em Portugal podem ter serviços de urgência fechados

A previsão é feita pela direção executiva do SNS. Os profissionais de saúde apelam aos portugueses que liguem para o SNS24 ou para o 112 antes de se dirigirem às urgências.Há 37 hospitais que poderão ter serviços de urgência fechados durante a próxima semana. A previsão é avançada pela direção executiva do SNS. O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, teve este fim de semana o Sábado com mais doentes nas urgências desde o início do verão.

Nas palavras da própria direção executiva, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) travessa um período crítico. Fernando Araújo diz que a justificação tem três eixos fundamentais: Escassez de recursos humanos, demasiadas idas dos portugueses às urgências dos hospitais e uma elevada dependência do trabalho extraordinário. São estas horas extra a mais que tantos médicos se recusam fazer. Perante a confusão, o Governo avança com uma previsão dos serviços de urgência que deverão ter constrangimentos em alguns turnos:No total, até sexta-feira, são 37 os hospitais com previsíveis constrangimentos nos serviços de urgênci





🏆 2. SICNoticias » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Há 30 hospitais em situação crítica por falta de médicos: começa o mês dramático no SNSSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Mês 'dramático' no SNS: saiba quais os hospitais com urgências encerradas e as alternativasSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Dezenas de hospitais enfrentam restrições à entrada para um Novembro “dramático” no SNSEscalas de Novembro já estão a reflectir o aumento dos pedidos de escusa enviados pelos médicos ao longo do mês de Outubro. Guarda está entre os hospitais mais afectados.

Fonte: Publico - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Marcelo atribui situação nos hospitais à perda de tempo na nova gestão do SNSMais de 30 hospitais de norte a sul do pa&237;s est&227;o a enfrentar constrangimentos e encerramentos tempor&225;rios de servi&231;os devido &224; dificuldade das administra&231;&245;es completarem as escalas de m&233;dicos.

Fonte: Renascenca - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Falta de médicos nos hospitais e o aumento do desemprego em PortugalSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Paredes, do Campeonato de Portugal, afasta Moreirense da Taça de PortugalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »