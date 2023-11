Hospitais em Gaza enfrentam falta de eletricidade e água potável

O Al Shifa está sem eletricidade, água potável e alimentos há vários dias, abrigando cerca de 9.000 pessoas. "Os hospitais não podem ser campos de batalha e estamos extremamente preocupados", diz o diretor geral da Organização Mundial da Saúde.

"Os hospitais não podem ser campos de batalha e estamos extremamente preocupados com a segurança do pessoal médico e dos doentes", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, que se reuniu na terça-feira em Genebra com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Eli Cohen, e com o ministro da Saúde, Uriel Menachem Buso. O especialista etíope afirmou que a OMS perdeu o contacto com o pessoal do principal hospital de Gaza, lamentando não receber há três dias informações atualizadas sobre os mortos e feridos em Gaza, "o que dificulta a capacidade de avaliar o funcionamento do sistema de saúde". "O que sabemos é que apenas um quarto dos hospitais em Gaza ainda estão a funcionar e 26 dos 36 fecharam devido aos danos causados pelos ataques ou porque ficaram sem combustível", lamentou o chefe da OMS na sua conferência de imprensa semanal

