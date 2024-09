Homenagem aos Bombeiros Heróis em Vila Nova de Oliveirinha

Matou duas mulheres brutalmente e esteve em fuga por quase cinco décadas. 'Caso Easey Street" finalmente solucionado

“Quero a minha filha, a minha boneca”, era uma das poucas frases que cortava o silêncio que se prolongou durante horas. A mãe de Susana foi sempre apoiada por todos e os seus gritos lancinantes cortaram o coração de quem ali estava. Muitos carregavam os caixões e todos choravam. Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro foram algumas das figuras do Estado presentes. Sempre ladeadas pelas ministras Margarida Blasco e Rita Júdice, os governantes distribuíram abraços sentidos. Viram-se lágrimas de quem os recebeu, aceitando que a homenagem era também o “obrigado” do País pela abnegação dos bombeiros voluntários.

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de Almada"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndioMotorista de 40 anos, saiu do veículo que dirigia para reparar um pneu furado.Russos apanhados no mar com 114 quilos de cocaína

MAI lamenta morte de três bombeiros a quem 'Portugal deve sentida homenagem'O gabinete de Margarida Blasco refere que 'a bombeira Sónia Cláudia Melo, o bombeiro Paulo Jorge Santos e a bombeira Susana Cristina Carvalho, da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, são mais um exemplo nacional de quem deu a vida pelo próximo e a quem Portugal deve sentida homenagem'.

Capitães de Nacional e Braga usam casaco de bombeiro em homenagem aos bombeirosNa abertura da sexta jornada da Primeira Liga, os capitães Luís Esteves (Nacional) e Ricardo Horta (Sporting de Braga) entraram no relvado com um casaco de bombeiro como homenagem aos bombeiros que faleceram no combate aos incêndios em Portugal. O árbitro Hélder Malheiro também usou um capacete.

Dia de luto nacional: Centenas em Vila Nova de Oliveirinha velam três bombeiros mortos em incêndiosO país encontra-se em luto nacional após o falecimento de três bombeiros durante os combates aos incêndios em Vila Nova de Oliveirinha. O funeral dos heróis foi marcado pela presença de centenas de pessoas, numa demonstração de respeito e solidariedade.

Palmas e sirenes marcam despedida de três bombeiros voluntários em Vila Nova de OliveirinhaTrês bombeiros voluntários de Vila Nova de Oliveirinha foram homenageados com um cortejo fúnebre marcado por palmas, sirenes e a presença de diversas figuras públicas, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e o comandante-geral da GNR, Rui Ribeiro Veloso.

Funeral dos três bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha em Tábua no sábadoNa quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, informou que vai propor a atribuição da medalha de mérito e altruísmo aos três bombeiros da corporação de Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha.

Bombeiros combatem chamas em Aguiar da Beira, Vila Verde e Cabeceiras de BastoIncêndios que deflagaram no Fundão e em Seia também preocupam as autoridades.

