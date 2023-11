Homem viola menina de quatro anos em festa de aniversário na Baixa da Banheira

Um homem, de 61 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de violar uma menina de quatro anos na Baixa da Banheira. O agressor sexual terá cometido o crime no sábado durante a festa de aniversário de uma criança.

Segundo a autoridade, o pai da vítima alertou todos os adultos no local de que não sabia onde a filha estava. A menina veio a ser encontrada nas escadas de acesso a um prédio, junto do suspeito. "O detido já tem antecedentes por crimes de idêntica natureza e será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", pode ler-se no comunicado da PJ enviado ás redações.Homem detido por violar menina de 12 anos.

Acusação por homicídio tentado diz que homem de 23 anos agiu por não se conformar com o final da relação.Avião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroVítima foi colhida por um carro numa passadeira, devidamente sinalizada, aos 59 anos, mas só aos 70 vai receber uma indemnização de 452 mil euros, mais juros.SEF foi extinto. headtopics.com

Pessoal do SEF passará a desempenhar funções no SSI, na PJ, na Agência para a Integração, Migrações e Asilo, no IRN e noutros serviços do Estado. Leia as perguntas e respostasSeis homens matam empregado de bar com duas facadas

Anti-manchas: o sérum booster que uniformiza a pele e lhe dá aquele #SKINGLOW perfeito

