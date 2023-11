Homem suspeito de burla qualificada através do WhatsApp fica em prisão preventiva

Na sexta-feira a PJ já tinha referido que, "foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e detido, em flagrante delito, um cidadão estrangeiro, pela prática do crime de burla qualificada". O homem suspeito do crime de burla qualificada através do WhatsApp, usando as expressões "olá pai, olá mãe", ficou este sábado em prisão preventiva, afirmou à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).





🏆18. revistasabado » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

VİSAO_PT: Homem é detido em Lisboa por burla qualificada através do WhatsAppA Polícia Judiciária (PJ) deteve em Lisboa um homem de 41 anos suspeito do crime de burla qualificada através do WhatsApp, usando as expressões 'olá pai, olá mãe', tendo apreendido milhares de cartões de telemóvel SIM.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Detido homem que tentou matar homem na MaiaNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Detido homem que tentou matar homem na MaiaHomem abordou a vítima de forma 'intempestiva', mostrando-se 'desagradado com o facto de aquele se ter queixado à esposa do comportamento inadequado do filho do casal'. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Seleção sub-17 feminina lusa garante segunda fase de qualificação para Euro2024A seleção sub-17 feminina de Portugal assegurou hoje a passagem à segunda fase de qualificação para o europeu de futebol de 2024, ao bater a Bósnia-Herzegovina por 3-0, em jogo disputado no Estádio Municipal de Lousada.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Estado não pode ter 95% da Lusa sem mudança do modelo de governaçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Estado não pode ter 95% da agência Lusa sem mudar 'modelo de governação'Entre as condi&231;&245;es para adquirir as participa&231;&245;es do grupo Bel e da Global Media Group conta-se a necessidade de apurar o valor dos capitais pr&243;prios da ag&234;ncia de not&237;cias, indica o ministro da Cultura no Parlamento.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »