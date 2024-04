Homem morre em acidente com trator em Alcafozes

Um homem de 61 anos morreu esta quarta-feira, ao início da tarde, em Alcafozes, no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, vítima de um acidente com um trator, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, o alerta para o acidente ocorreu às 12h34, desconhecendo-se as causas que estiveram na sua origem.

cmjornal / 🏆 26. in PT

