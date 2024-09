Homem Morre Após Incêndios em Albergaria-a-Velha

Um homem, de 65 anos, morreu, esta segunda-feira, na sequência dos incêndios, na semana passada, em Albergaria-a-Velha, e ao fim de oito dias internado no hospital de Coimbra.

O alerta tinha sido dado para os bombeiros de Albergaria-a-Velha para uma vítima, na aldeia de Vila Nova de Fuzos, com queimaduras em 90 por cento do corpo. Equipas da viatura médica de emergência e ambulâncias de suporte imediato de vida também foram mobilizadas. Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima foi helitransportada pelo INEM para o hospital de Coimbra.ExclusivosMistério em Almada: mulher foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vistaFamília não sabia da existência de aparelho.

