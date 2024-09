Homem fica gravemente ferido em acidente com engenho explosivo em festa em Varge

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralBenfica 2-1 Gil Vicente | Fim da primeira parteHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelBrigitte Bardot faz 90 anos e pede presente inusitadoAs teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P.

Para o local foram os Bombeiros Voluntários de Bragança, uma viatura médica de emergência e reanimação e a GNR.Enviar o artigo:As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua redePortuguês mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigoríficoVítima foi transportada em estado grave para o hospital de Santa Maria.

Vítimas foram ameaçadas com uma faca pelos dois ladrões e forçadas a entrar para um carro. Uma delas foi mesmo presa na bagageira.Colisão entre três carros deixou ainda uma mulher ferida com gravidade.

Acidente Engenho Explosivo Varge Bragança Festa

Homem fica gravemente ferido após rebentamento de engenho explosivo em festa na aldeia de VargeUm homem ficou com ferimentos graves na cara e nas mãos devido ao rebentamento de um engenho explosivo numa festa na aldeia de Varge, Bragança. Os Bombeiros Voluntários de Bragança, uma viatura médica de emergência e a GNR estiveram no local.

