Homem é preso por violar filha de oito anos após sair da prisão

Um homem de 37 anos foi detido, pela PJ, por ter violado a filha de oito anos, no Porto, após ter estado preso por tráfico de estupefacientes. Segundo comunicado da PJ, o crime aconteceu em março, quando o suspeito saiu da prisão e estava sem contacto com a menor há vários meses.

A vítima acabou por revelar o que tinha acontecido às autoridades, devido ao desconforto físico e emocional que sentiu.

