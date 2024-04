Homem é preso por violência doméstica contra bebê de 5 meses

Um homem com 35 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido em Loures, Lisboa, fora de flagrante delito, por violência doméstica contra uma bebé com 5 meses, filha da companheira, anunciou esta terça-feira a PSP.

