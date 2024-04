Homem é detido por agressões físicas graves a bebé de cinco meses

Um homem com 35 anos foi detido, na passada quinta-feira, dia 28 de março, depois de ter sido detido em Loures, Lisboa, por suspeitas de agressões físicas graves a uma bebé de cinco meses, filho da companheira.

Segundo anunciado pela PSP, o homem foi detido na quinta-feira, depois de um denunciante ter reportado a situação às autoridades, relatando episódios de agressões físicas graves ocorridas em 21 de março e tendo apresentado um vídeo no qual seria possível ver o suspeito a desferir várias chapadas na cabeça e corpo da criança

