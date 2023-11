Homem é detido em Lisboa por burla qualificada através do WhatsApp

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Lisboa um homem de 41 anos suspeito do crime de burla qualificada através do WhatsApp, usando as expressões 'olá pai, olá mãe', tendo apreendido milhares de cartões de telemóvel SIM. Em comunicado, a PJ refere que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, 'foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e detido, em flagrante delito, um cidadão estrangeiro, pela prática do crime de burla qualificada'.

'Foram apreendidos sete ‘modems’ que acoplavam 32 cartões SIM por aparelho, significando que operavam 224 cartões em simultâneo. Esta operabilidade permitia a remessa/receção de mensagens, originando que num dia pudessem ser enviados milhares de mensagens, com os argumentos conhecidos por ‘olá pai, olá mãe'”, esclarece a PJ

:

RENASCENCA: Presidente da Câmara de Lisboa sonha em fazer de Lisboa a capital da inovaçãoCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa , expressa seu sonho de fazer de Lisboa a capital da inovação durante a abertura da Web Summit 2023.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Homem que ameaçou matar o Presidente da República é condenado a internamento compulsivoO homem que ameaçou em 2022 matar o Presidente da República foi condenado em tribunal a internamento compulsivo em unidade hospitalar, entre o mínimo de um mês e o máximo de três anos e quatro meses.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Três pessoas detidas após esfaqueamento e agressão a policial em LisboaDuas mulheres e um homem foram detidos pela polícia em Lisboa após um desentendimento que resultou em esfaqueamento e agressão a um policial. Uma testemunha também foi agredida durante o incidente.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Stella Assange em Lisboa: 'A prisão de Julian Assange é um ataque à liberdade de imprensa'Stella Assange, mulher do denunciante e ativista Julian Assange, veio a Lisboa lembrar que a prisão do marido é um ataque à liberdade de imprensa – e a todos nós

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Web Summit: Nova edição em Lisboa sem Paddy CosgraveA Web Summit voltou a Lisboa para mais uma edição sem Paddy Cosgrave como CEO. A inteligência artificial foi um dos assuntos mais discutidos e a nova líder, Katherine Maher, falou sobre o futuro do evento.

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: 20 boas exposições para ver agora em LisboaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »