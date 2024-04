Homem de 60 anos detido por tentativa de homicídio em Leiria

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em SydneyPassos Coelho diz que Montenegro tem-se desligado de siFrancisco Monteiro aparece ao lado de beldade que se separou recentemente de cantor famosoMargarida Castro, concorrente do 'Big Brother', revela que quase morreu às mãos do ex-namorado"Ele já não vai aparecer": Pai de jovem desaparecido no mar em Gaia perde esperança de encontrar o...

A vítima foi assistida no Hospital de Abrantes, tendo sido mais tarde transferida para o Hospital de São José, encontrando-se em coma, com prognóstico reservado. Jovem de 22 anos matou Núria, de 19, por “motivos fúteis”, acusa o Ministério Público. Namorado da agressora tentou desfazer-se da arma.

Detido Tentativa De Homicídio Leiria Polícia Judiciária

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícia Judiciária investiga morte de homem encontrado em apartamento turístico em AlbufeiraO homem, um britânico de 35 anos, estaria a passar férias com um amigo em Albufeira e foi encontrado já sem vida. O amigo estará agora em parte incerta.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Polícia Judiciária detém homem em Odivelas por tentativa de homicídioO caso remonta a agosto de 2023, quando o agressor disparou contra a vítima, de 33 anos, provocando-lhe ferimentos graves e necessidade de assistência hospitalar.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

O Homem é o lobo do Homem?A Lei do Restauro da Natureza seria, em abstrato, pouco polémica. Trata-se de uma típica política europeia, moderada e pouco interessante. Não obstante, foi arrastada para o olho do furacão.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Tio que matou sobrinho de 7 anos na rua em Setúbal entregou-se às autoridadesHomem é suspeito de tentar matar outro homem.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Homem é detido por tentativa de homicídio em GondomarUm homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Gondomar por tentar matar outro homem durante uma discussão em Valbom.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Filho de empresário ajuda Polícia Judiciária a encontrar homicida do paiAcesso ao cartão do telemóvel da vítima foi fundamental para chegar ao autor do crime.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »