Homem de 39 anos detido por manipular tacógrafo

Um homem, de 39 anos, foi constituído arguido, pela GNR de Setúbal, por falsificação de notação técnica e por conduzir um veículo pesado de mercadorias com o tacógrafo manipulado, em Azeitão, na quinta-feira.

Segundo o comunicado da GNR, durante a realização de uma fiscalização, o veículo pesado de mercadorias do suspeito foi impedido de circular na estrada. Ao que os militares apuraram, o veículo circulava com um dispositivo instalado no aparelho de controlo, que adulterava os dados de registo e memorização da marcha do veículo, originando tempos de condução e repouso falsos. headtopics.com

Ivo Lucas chegou ao tribunal em silêncio. Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonaram a sala de audiências durante descrição pormenorizada sobre corpo da filha.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Polícia Judiciária detém suspeito de tentar matar homem na Maia na terça-feiraA polícia deteve o suspeito de balear um homem no peito durante uma discussão entre ambos. O detido de 44 anos é suspeito de crime de homicídio qualificado na forma tentada. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteio que matou 22 pessoas&201; o pior tiroteio do ano nos Estados Unidos. Consulte Mais informação ⮕

