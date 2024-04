Homem de 21 anos preso por tráfico de drogas em Ponta Delgada

Um homem de 21 anos ficou em prisão domiciliária por estar “fortemente indiciado da prática do crime de tráfico de estupefacientes” em Ponta Delgada , na ilha de São Miguel, Açores, foi revelado pela PSP esta segunda-feira.

“Decorrente da rápida abordagem efetuada pelos investigadores da PSP no local foi, desde logo, possível verificar uma conduta altamente suspeita junto de um veículo estacionado no Largo Mártires da Pátria, sendo percetível a deslocação de um toxicodependente à referida viatura para adquirir estupefaciente, transação que não se viria a concretizar fruto da intervenção policial”, lê-se.

O detido, após ter sido interrogado pelo juiz de instrução criminal no Tribunal de Ponta Delgada, ficará a aguardar as restantes fases do processo em prisão domiciliária.

Tráfico De Drogas Prisão Domiciliária Ponta Delgada Açores Esquadra De Investigação Criminal Consumo De Drogas Venda De Haxixe Escola

