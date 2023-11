Homem condenado em Leiria a oito anos de prisão por dezenas de burlas através do MB Way

O Tribunal de Leiria condenou um homem a oito anos de prisão por dezenas de burlas através do MB Way. O acórdão elenca 40 lesados de todo o país, que ficaram sem quantias que vão desde os 80 aos 12.939 euros. O arguido foi ainda condenado a pagar indemnizações a duas vítimas.





cmjornal » / 🏆 20. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tribunal confirma pena de prisão para ex-dirigente de infantário em LeiriaEm causa estão crimes de abuso de confiança agravado, furto qualificado e falsificação de documentos.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Tribunal confirma pena de prisão para ex-dirigente de infantário em LeiriaO Tribunal da Relação de Coimbra manteve a pena única de cinco anos e nove meses de prisão a Elsa Leitão, antiga presidente da Supercoop, que detém o infantário Superninho, pelos crimes de abuso de confiança agravado, falsificação agravada e furto qualificado.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Tribunal Judicial de Leiria condena mulher a pena suspensa pelo crime de lenocínioA arguida 'arrendou e disponibilizou a trabalhadores do sexo' um total de 13 imóveis, nos distritos de Leiria, Santarém, Évora e Faro. Nas casas, diversas pessoas prestavam serviços sexuais.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Detido homem que tentou matar homem na MaiaNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 10. / 61,6 Consulte Mais informação »

Detido homem que tentou matar homem na MaiaHomem abordou a vítima de forma 'intempestiva', mostrando-se 'desagradado com o facto de aquele se ter queixado à esposa do comportamento inadequado do filho do casal'. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86,24 Consulte Mais informação »

Ex-autarca detido em Leiria por burla qualificada com projetos do PRRSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »