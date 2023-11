Homem atropelado espera 11 anos por indemnização

Um homem atropelado numa passadeira quando tinha 59 anos só aos 70 vai receber uma indemnização de 452 mil euros, mais juros de 4% ao ano.

O acidente aconteceu no dia 21 de setembro de 2012, pelas 21h15, quando estava a atravessar uma rua, numa passadeira devidamente identificada no pavimento e sinalizada com dois sinais regulamentares de trânsito verticais.

Um outro jovem, de 16 anos, ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora.Pessoal do SEF passará a desempenhar funções no SSI, na PJ, na Agência para a Integração, Migrações e Asilo, no IRN e noutros serviços do Estado. Leia as perguntas e respostas

