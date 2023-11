Homem ameaça matar jovem com garrafa na zona do Cais do Sodré

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Relatório aponta falhas que levaram à queda de avião que combatia um incêndio florestal.Francisco morreu no local. O amigo foi transportado para o hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e acabou por morrer.

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.

PUBLICO: Lisboa terá 242 câmaras de videovigilância até 2025 num investimento de 5,3 milhõesÀs 33 unidades instaladas na Baixa, somar-se-ão 97 no próximo ano. Carlos Moedas faz “balanço positivo do sistema de videoprotecção já existente, enquanto meio com capacidades preventivas”.

ECO_PT: Almofada para pensões terá mais de 100 mil milhões em 2070A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, revelou que o Sistema da Segurança Social ganhou mais de 40 anos e que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social sairá reforçado em 2070.

RENASCENCA: Lisboa terá 242 câmaras de videovigilância até 2025Investimento municipal ser&225; "superior a 5,3 milh&245;es de euros", informa a c&226;mara.

RTPNOTICIAS: Acidente com avião em incêndio de Moncorvo terá sido provocado por perda de controlo do aviãoO acidente que vitimou um piloto durante o incêndio de Moncorvo terá sido provocado pela perda de controlo do avião. O relatório do gabinete de investigação de acidentes com aeronaves concluiu que o piloto perdeu o controlo depois de 'um movimento abrupto' no reabastecimento de água.

PUBLICO: Vice-presidente terá usado talho para desviar 190 mil euros do Leixões“Clube do Grande Porto” mencionado pela Procuradoria-Geral Regional do Porto é emblema leixonense, que promete reagir em comunicado ainda esta terça-feira.

