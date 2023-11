Homem agredido e esfaqueado no bairro Fonte da Moura no Porto

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Relatório aponta falhas que levaram à queda de avião que combatia um incêndio florestal.Francisco morreu no local. O amigo foi transportado para o hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e acabou por morrer.

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.

CMJORNAL: Homem de 65 anos morre num incêndio em casa em Vila RealPJ est&225; a investigar as causas do fogo.

VISAO_PT: O homem que pôs milhões de jovens a mexerVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

CMJORNAL: Homem ameaça matar jovem com garrafa na zona do Cais do SodréTerá sido motivado por ciúmes.

CMJORNAL: Homem agredido a murro em roubo de 90 eurosSuspeito fugiu com a ajuda de um cúmplice que o esperava junto a uma viatura.

CMJORNAL: Fernando Mendes: “André Viilas-Boas é um homem com caráter”O ato de vandalismo surge numa altura em que o nome de Andr&233; Villas-Boas ganha for&231;a para uma candidatura &224;s pr&243;ximas elei&231;&245;es do FC Porto.

CMJORNAL: Bombeiro morre após ser picado por vespa asiática em Castelo de PaivaHomem realizava pequenos trabalhos agrícolas num terreno rural, quando foi picado.

