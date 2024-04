Homem acusado de administrar site de venda de dados ilícitos recusa prestar declarações

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em SydneyÉgua que puxava carruagem sofre enfarte e morre em Sevilha

Segundo a acusação do Ministério Público , o suspeito, em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa, administrava, em conjunto com outras pessoas, um 'site' conhecido por Verified Fórum. Durante a audiência de julgamento, um especialista da Polícia Científica da Polícia Judiciária Afonso Rodrigues disse que o arguido era o administrador técnico do `site´, o que significa que tinha acesso total ao conteúdo do mesmo, nomeadamente às publicações, base de dados, tabelas e mensagens.

Para aceder a este `site´ onde se disponibilizam, por exemplo, modelos de passaportes, os interessados têm de pagar 50 dólares , revelou o perito.

Acusação Site Venda Dados Ilícitos Passaportes Julgamento Porto

