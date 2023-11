Hoje nas notícias: ferrovia, médicos e desemprego jovem

Um novo estudo do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, a pedido do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), revela que dos 99.319 jovens desempregados registados em 2022, quase um terço (29,6%) não tinha ido além do 9.º ano de escolaridade.

O secretário de Estado do Desporto considera que a relação entre a publicidade às casas de aposta e o futebol merece “reflexão profunda”, salientando que a sua dependência é de 72%. João Paulo Correia aponta que, depois de Itália Espanha e Inglaterra terem bloqueado que as casas de apostas patrocinassem a primeira liga, a mesma possibilidade devia ser estudada a nível nacional.

O contrato de permuta da Vivenda Aleluia, em Aveiro, concretizado este ano pelo Partido Comunista Português com a imobiliária Empresa de Gestão Imobiliária e Construção (EGIC) pode estar em risco de configurar crime de financiamento ilegal.

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.Líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusa Governo de ter"enterrado" 400 milhões de euros na Efacec."Mais um enorme sorvedouro" do dinheiro dos contribuintes"apadrinhado pelos socialistas".

:

PUBLICO: Candidaturas a novo apoio à eficiência energética dos edifícios residenciais terminam hojePrimeiro apoio, que mobiliza 30 milhões de euros, vai financiar a 85% a substituição de janelas, a instalação de painéis fotovoltaicos e isolamentos de base natural, entre outros.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Hoje nas notícias: Orçamento do Estado, TAP e canábisDos jornais aos sites, passando pelas rádios e televisões, leia as notícias que vão marcar o dia.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

PUBLICO: OE2024: ministros das Finanças, Saúde, Trabalho e Infra-estruturas vão hoje a debateDepois do primeiro-ministro ter assegurado o primeiro dia do debate na generalidade, nesta segunda e longa jornada vão políticas sectoriais a exame. Pizarro intervém antes da reunião decisiva.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Madrid voltou hoje a gritar vivas a monarquia “manchada” por Juan Carlos IVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Gilberto Gil vê hoje o Brasil “melhor” após anos sob liderança de BolsonaroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Gilberto Gil vê hoje o Brasil 'melhor' após anos sob liderança de BolsonaroO cantor brasileiro recebeu o t&237;tulo de doutor "honoris causa" pela Universidade Nova de Lisboa.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »