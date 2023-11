Os anúncios perderam a graça, já nada nos espanta. Viagem à publicidade de outros tempos com imagens e uma entrevista a quem a estudou. Depois de uma pesquisa de cinco anos, Eduardo Cintra Torres escreveu dois volumes da História da Publicidade em Portugal, um deles apenas com imagens. E lá está o anúncio da Coca-Cola, pensado por Fernando Pessoa. Primeiro estranha-se... O primeiro anúncio de imprensa em Portugal publicou-se na página 4 do número 4 da Gazeta de Lisboa, em 31 de Agosto de 1715.

A monotonia das páginas de notícias alterava-se um pouco com o anúncio em itálico e separado por filetes a finalizar a última página. O professor francês de Villeneuve, recém-chegado a Lisboa, precisou de se dar a conhecer e de promover os seus serviços (Hemeroteca de Lisboa) Num opúsculo de autopromoção em francês, o ETP apresentou a primeira imagem conhecida dum escritório de agência de publicidade portuguesa, na Rua 31 de Janeiro, Porto (La propagande au Portugal,

:

