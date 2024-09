Hezbollah Confirma Morte do Chefe de Drones, Israel Intensifica Ataques

O Hezbollah confirmou a morte de Mohammed Srour, chefe da unidade de 'drones' do movimento xiita libanês, que já tinha sido avançada por Israel , no âmbito da sua campanha de ataques contra o Líbano intensificada desde segunda-feira.

Grande parte dos Israelitas que vivem no norte do país não querem qualquer cessar-fogo com o Hezbollah. Dizem estar fartos de viver com medo dos rockets disparados do Líbano.

