Herman José prepara celebração dos 50 anos de carreira

Nesse sentido, Herman José já está 'a preparar o grande espetáculo de comemoração', como anunciou, na manhã desta sexta-feira, nas redes sociais. 'Algum interesse em ir?', questionou na secção de InstaStories. Ao fim de cerca de três horas, 97% dos internautas que responderam à pergunta optaram pela opção 'Sim' e apenas 3% votaram no 'Não'.

De lembrar que, no passado dia 22, celebrou-se um outro número redondo, os 40 anos de O Tal Canal, programa da autoria de Herman que foi emitido pela RTP1. Atualmente, o humorista que vai comemorar, também em 2024, o 70.º aniversário, pode ser visto precisamente no canal público, no Cá Por Casa, às quartas-feiras à noite.

