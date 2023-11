'Herbert & Humphrey' e 'A mulher do médico' vencem HaHaArt Film Festival 

Os filmes “Herbert & Humphrey”, de Siddharth Joshi, e “A mulher do médico”, de Bruno Simões, venceram os prémios para melhor filme internacional e nacional, respetivamente, no 2.º HaHaArt Film Festival, em Pombal, no distrito de Leiria, anunciou esta segunda-feira a organização.

O júri do festival de curtas-metragens, o único em Portugal exclusivamente dedicado a filmes de comédia, premiou, por consenso, o filme do britânico Siddharth Joshi pela “originalidade da ideia” e pela “eficácia da sua execução e pelas suas personagens, situações e diálogos cativantes”, avançou a organização, a cargo do Cineclube de Pombal.

Também por consenso foi atribuído o prémio ao melhor filme nacional, de Bruno Simões, que venceu ainda o galardão destinado a melhor realizador. "A mulher do médico", do realizador português, destacou-se "pelo humor negro com que aborda a relação deste casal", numa "proposta visual arrojadamente adequada à sua premissa inesperada"

Através da votação de quem esteve presente no Teatro-Cine de Pombal durante o festival, entre 27 e 29 de outubro, foi atribuído o prémio do público a "Fortissimo", de Victor Cesca. De acordo com comunicado do Cineclube de Pombal, o impacto do HaHaArt Film Festival "está a crescer" na "população, nos visitantes e no reconhecimento do cinema de comédia", prometendo-se a realização da terceira edição em 2024.