Hélio Morais reflete sobre o seu primeiro álbum em nome próprio

Hélio Morais, baterista de Linda Martini e PAUS, reflete no Posto Emissor sobre a forma como nasceu “Pisaduras”, o seu primeiro álbum em nome próprio. Abordando a génese de um disco a solo em parte impulsionado pelo longo período de pandemia, Hélio Morais afirma: “A crise existencial veio com a pandemia, mas porque eu tinha feito 40 anos duas ou três semanas antes.

Posto Emissor #188: BLITZ convida Hélio Morais. Dos traumas de infância à nova vida dos Linda MartiniUm mês depois da estreia em nome próprio com o álbum “Pisaduras”, Hélio Morais regressa ao Posto Emissor para falar dos traumas de infância que expia nas suas canções, o ativismo que o puxou para trabalhar com as Fado Bicha e o novo disco que já está a gravar com os Linda Martini, na Catalunha.

Hélio Morais: “A relação dos Linda Martini com o [guitarrista] Pedro Geraldes está em fase de adaptação. O tempo e a distância saram tudo”“Foram 20 anos praticamente juntos. Ainda há trabalho a fazer.” No Posto Emissor, Hélio Morais aborda a relação dos seus Linda Martini com o guitarrista, Pedro Geraldes, que saiu da banda em 2022.

Hélio Morais: “A minha mãe sentia que me tinha abandonado, mas eu sei que ela saiu de casa por uma questão de sobrevivência”No Posto Emissor, Hélio Morais, baterista de Linda Martini e PAUS, revela que escreveu a canção ‘Olhos Salgados’, de “Pisaduras”, primeiro álbum em nome próprio, como “prenda” para a mãe: “Este disco pode não ser o mais abonatório para o meu pai, mas as pessoas não são só uma...

Hélio Morais: “Nunca falei muito sobre os meus pais serem angolanos porque cresci com o privilégio de uma pessoa branca em Portugal”“Nunca fui a Angola. A dada altura, era complicado, porque tinha de se cumprir determinados requisitos, como ter x dinheiro na conta para gastar. Ainda tenho alguma esperança de lá ir, mas também questiono muitas vezes: ‘de que é que eu vou à procura?’”.

Hélio Morais: “Apresentaram uma mulher para a presidência da AR só para dizerem: ‘se não votarem são machistas.’ Não, isso são vocês”“Há outras formas de ser antissistema.

Óscares: os dilemas morais de “Oppenheimer”, o “pai da bomba atómica”, deram sete estatuetas a NolanEm “Oppenheimer” estamos simplesmente no ‘mundo de Nolan’. Desta vez, convida-nos a entrar na vida do físico americano J. Robert Oppenheimer (1904-1967).

