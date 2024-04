Helicóptero resgata trabalhadores em pedreira após sismo em Taiwan

A autoridade de proteção civil de Taiwan divulgou um vídeo de um helicóptero a realizar duas missões para resgatar seis trabalhadores de uma pedreira de gesso em Hejen, na região de Hualien, no leste da ilha, perto do epicentro do sismo. Cerca de 65 pessoas permanecem retidas nas áreas mineiras de Hualien, embora ainda não tenha sido possível determinar se estavam dentro ou fora das minas no momento do sismo.

Pelo menos nove pessoas morreram e mais de 900 ficaram feridas no sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter que abalou a costa de Taiwan

Taiwan Sismo Resgate Trabalhadores Pedreira

As autoridades de Taiwan disseram que 308.242 casas ficaram sem eletricidade, embora o fornecimento já tenha sido restabelecido em cerca de 70% das habitações. Pelo menos quatro pessoas morreram hoje e 57 ficaram feridas, de acordo com um novo balanço, feito pelos bombeiros, do sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter que abalou a costa de Taiwan. De acordo com o Corpo Nacional de Bombeiros de Taiwan, todas as mortes ocorreram na região de Hualien, a mais próxima do epicentro do sismo, ao largo do leste da ilha. Três das vítimas morreram e mais de 40 ficaram feridas enquanto faziam uma caminhada no trilho Taroko Dekaron, no município de Xiulin. Uma outra pessoa morreu após o veículo que conduzia ter sido atingido pela queda de pedras perto de um túnel rodoviário.

