Helena Sousa vai ser a próxima presidente da ERC

Professora Catedrática do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (ICS), Helena Sousa Foi presidente do ICS entre 2013 e 2019, diretora do Departamento de Ciências da Comunicação (DCC) e presidente do Conselho de Cursos de Ciências Sociais.

A Constituição, recorde-se, estabelece que a Assembleia da República designa quatro dos cinco membros da ERC, sendo depois escolhido um quinto elemento, e o presidente da entidade sai de entre os designados pelo parlamento. O quinto elemento do conselho foi anunciado há dias, e já resultou deste acordo mais amplo entre os socialistas e social-democratas.

Do acordo parlamentar dos dois maiores partidos, resultou assim que Helena Sousa será a escolhida para suceder a Sebastião Póvoas e Pedro Gonçalves, indicado pelo PSD, será o vice-presidente do conselho regulador da ERC.

De acordo com o Curriculum que consta da página oficial da Universidade do Minho, Helena Sousa foi membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e Co-cordenadora do Observatório das Políticas de Comunicação e Cultura do CECS.

