Helen Thompson: A Urgência do Relatório de Draghi e as Limitações da Europa

É uma das ideias mais arrojadas da especialista britânica em Economia Política Helen Thompson . Em entrevista ao Expresso, a investigadora explica a urgência das conclusões do relatório de Draghi, mas mostra-se cética quanto à vontade política europeia

o caminho em matéria de alterações climáticas” poderia ajudar a “eliminar os problemas geopolíticos” que lhe surgiram, através da dependência dos combustíveis fósseis. Helen Thompson também questiona a guerra comercial com a China, o potencial da Ásia e a ideia de que a democracia tem os dias contados.Um plano ecokeynesiano para a EuropaBCE corta juros pela segunda vez.

“Temos boa memória, apesar de não sermos vingativos”, diz Rússia após ameaçar Portugal devido a apoio à Ucrânia: o dia 940.º da guerra“Temos boa memória, apesar de não sermos vingativos”, diz Rússia após ameaçar Portugal devido a apoio à Ucrânia: o dia 940.º da guerra"A 30 euros a tonelada do pinho, ainda tiravam rendimento das terras, com tudo queimado não voltam a pegar nisto.

“O meu pai não gostava do piercing, mas dizia: ‘parem de pedir-lhe para tirar porque assim não o vai fazer’”: Mayra Andrade no Posto Emissor“O meu pai não gostava do piercing, mas dizia: ‘parem de pedir-lhe para tirar porque assim não o vai fazer’”: Mayra Andrade no Posto EmissorLady Gaga explica porque não respondeu a rumores de que era um homem: “Não me senti uma vítima”Pintor de 3 anos inaugura primeira exposição e já recebeu propostas de 300...

Helen Thompson Economia Política Relatório De Draghi Europa Mudanças Climáticas

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Helen Thompson: “Se estivéssemos focados nas alterações climáticas, encorajaríamos a compra de elétricos chineses. Mas não queremos fazê-lo”É uma das ideias mais arrojadas da especialista britânica em Economia Política Helen Thompson.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

A urgência da liderança médicaEstá na hora de cumprirmos as promessas de vários governos: um Serviço de Saúde para todos…

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Ordem dos Médicos aprova especialidade de Medicina de UrgênciaO objetivo é que seja possível iniciar a formação de médicos especialistas em Medicina de Urgência e Emergência já a partir de janeiro de 2025. Medida era considerada prioritária pelo Governo.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ordem dos Médicos: Nova especialidade de urgência resulta do 'diálogo intenso' de vários mesesDepois de a ter chumbado numa primeira vota&231;&227;o no final de 2022, a Assembleia de Representantes da OM aprovou esta segunda-feira a cria&231;&227;o da especialidade de Medicina de Urg&234;ncia e Emerg&234;ncia, um processo que foi reaberto por um grupo de trabalho nomeado em mar&231;o deste ano pelo baston&225;rio.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Urgência de Setúbal fechada até sexta-feiraEste domingo estão encerradas oito urgências. Durante a semana, Abrantes, Setúbal e Portimão vão ser as cidades mais afetadas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ordem dos Médicos aprova especialidade de Medicina de Urgência e EmergênciaA criação desta especialidade tinha sido 'chumbada' no final de 2022 pela Assembleia de Representantes da ordem, mas o processo foi reaberto por um grupo de trabalho criado no início deste ano.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »