Heidi Klum mascarou-se de pavão no Halloween 2023

Heidi Klum foi a anfitriã da sua 22ª festa de Halloween na discoteca Marquee, em Nova Iorque, EUA. Mostrou o seu disfarce, criado com o artista Bill Corso, numa performance com os artistas circenses. "Quero sempre fazer alguma coisa diferente, sabem? Então, cada vez tento fazer alguma coisa diferente, e sinto que usei tantas próteses ao longo dos anos, que agora quis fazer alguma coisa sem tantas próteses", afirmou a modelo aos jornalistas.

Heidi Klum quis criar um momento divertido e bonito para os seus convidados, relatou à agência noticiosa Reuters."Pensei que o mais belo é como um pavão, sabem, com todas as lindas cores. E além disso, sabem, quando não está agitado, está com as penas todas juntas. E depois temos o momento em que as mostra", explicou.

O seu marido, Tom Kaulitz, foi mascarado de ovo. Disse que o disfarce era pesado, mas que estava bem:"É difícil ouvir as coisas."

: