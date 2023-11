Haverá mais de 20 mil feridos em Gaza, fronteira de Rafah deverá voltar a abrir

Israel garante que atacou túneis do Hamas, mas os civis nega a existência do suposto labirinto secreto subterrâneo. Nas redes sociais, a ONU mostra-se preocupada com a possibilidade de Israel estar a cometer “crimes de guerra”.

:

RTPNOTICIAS: Abertura da fronteira de Rafah dá esperança aos palestinianos de GazaOs enviados especiais da RTP em Israel, Cândida Pinto e David Araújo, estão a acompanhar a situação no terreno no dia em que o Egito abriu a fronteira de Rafah para deixar sair estrangeiros e feridos que se encontravam na Faixa de Gaza.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Passagem de Rafah aberta em Gaza pela primeira vez desde o início do conflitoFronteira foi aberta para entrada de cidad&227;os com dupla nacionalidade e palestinianos feridos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Fronteira de Rafah aberta para saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de GazaA fronteira de Rafah abriu para a saída para o Egito de feridos palestinianos e detentores de passaportes estrangeiros. Houve um 'corte total' das linhas telefónicas e de internet na Faixa de Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Primeiros estrangeiros já saíram de Gaza após abertura da passagem de RafahDepois de uma longa espera, abriu esta manhã a passagem de Rafah, na fronteira com o Egipto, para a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de Gaza.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Fronteira de Rafah abrirá para receber vários palestinianos feridosAs autoridades eg&237;pcias prepararam um hospital de campanha para receber os palestinianos feridos. Os casos graves e os que necessitam de cuidados especiais ser&227;o transferidos para outros hospitais.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ​Fronteira de Rafah aberta para passagem de pessoas e ajuda humanitáriaSegundo a ag&234;ncia Reuters, que cita fonte da seguran&231;a eg&237;pcia, ser&225; permitida a sa&237;da de Gaza de 500 estrangeiros e cerca de 80 feridos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »