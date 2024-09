Hassan Nasrallah, Líder Histórico do Hezbollah, Potencialmente Morto em Ataque Israelita

Hassan Nasrallah , líder histórico do Hezbollah , terá morrido na sequência de um ataque das forças israelitas à sede do Hezbollah , no Líbano., as Forças de Defesa Israelitas avançaram que terão morrido vários líderes neste ataque, que foi “muito preciso”. E o ataque durou cerca de cinco horas.

Na tarde de sexta-feira, Israel lançou um ataque sem precedentes contra um edifício residencial nos subúrbios de Beirute, onde se situa a sede do grupo xiita libanês Hezbollah, no que fontes de segurança descreveram como uma tentativa de assassinar o seu líder máximo, Hassan Nasrallah. Anteriormente, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, também condenou as ofensivas israelitas contra Beirute e acusou os EUA de fornecerem armas a Israel.

O movimento islamista negou “as alegações” israelitas sobre a presença de depósitos de armas em blocos de apartamentos. Hoje de manhã, nos subúrbios do sul da capital libanesa, vários edifícios ainda ardiam e o céu estava coberto por espessas nuvens de fumo, segundo o relato de um fotógrafo da agência francesa AFP.

