Hassan Nasrallah, Líder do Hezbollah, Morre em Ataque Israelita

Hassan Nasrallah , líder histórico do Hezbollah , morreu na sequência de um ataque das forças israelitas à sede do Hezbollah , no Líbano. A primeira notícia surgiu do lado de Israel e o Hezbollah confirmou entretanto a morte do seu líder., as Forças de Defesa Israelitas avançaram que terão morrido vários líderes neste ataque, que foi “muito preciso”. E o ataque durou cerca de cinco horas.

Em comunicado, o governo do Líbano referiu que “o gabinete vai reunir para a uma sessão extraordinária às 19h30 ”. “Estamos a preparar o processo de uma manobra, o que significa que as vossas botas vão entrar no território inimigo, em aldeias que o Hezbollah preparou como postos militares, com infraestrutura subterrânea, pontos de preparação”, referiu um dos comandantes israelitas.. Este reforço das medidas de segurança acontece na sequência do ataque de Israel à sede do Hezbollah e que matou o líder deste grupo.

Khamenei disse ainda que todas as “forças de resistência estão ao lado do Hezbollah”. “O destino desta região será determinado pelas forças de resistência, com o Hezbollah na frente”, acrescentou.A análise de Luís Tomé ao anúncio da morte do líder do Hezbollah Hassan Nasrallah. O especialista antecipa resposta do Irão e explica consequências para ONU e Estados Unidos.

O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, qualificou de “crime de guerra” e “terrorismo de Estado” os bombardeamentos israelitas de sexta-feira contra Beirute, que causaram pelo menos seis mortos e 91 feridos. O Presidente iraniano denunciou os atentados israelitas como a prova de que “este regime é a maior ameaça à paz e à segurança regional e internacional” e apelou a todos os países do mundo, especialmente aos países islâmicos, para que “condenem firmemente este crime”.

Também o canal local Al-Manar do movimento islamita relatou “sucessivos ataques sionistas”, que visaram pelo menos cinco bairros nos subúrbios do sul. As forças israelitas indicaram ainda que estavam a realizar ataques contra alvos do Hezbollah na região de Tiro e em Bekaa, outro reduto do movimento xiita no leste do Líbano.

