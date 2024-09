Harris Enfrenta Desafio em Eleições: Insatisfação com Biden e Posição sobre Ucrânia

Há um dado da sondagem CNN particularmente preocupante para as aspirações de Kamala Harris de poder vencer a 5 de novembro: 61% dos americanos consideram que"a presidência Biden foi um falhanço". Ora, dentro deste universo de grande maioria de insatisfeitos , 81% contam votar Trump e só 19% Kamala.

"Estas propostas são iguais às do Putin e, sejamos claros, não são propostas de paz. Em vez disso, são propostas de rendição, o que é perigoso e inaceitável", acrescentou.

