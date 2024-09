Harris desafia Trump para novo debate antes das eleições

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaLágrimas e emoção no último adeus aos bombeiros que perderam a vida no combate às chamas em TábuaZelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoAntiga estrela do Sporting estreia-se no mundo da pornografiaAvenida da Liberdade de todas as cores para celebrar centenário de Amílcar...

"A vice-Presidente Harris está pronta para enfrentar Donald Trump mais uma vez em palco", escreveu a sua equipa de campanha num comunicado. Rússia afirmou que haverá, esta sexta-feira, medidas de retaliação contra Portugal e outros países da UE pelo envio para a Ucrânia de material de uso militar.Piloto de avião neozelandês raptado na Indonésia libertado após ano e meio

Eleições EUA Kamala Harris Donald Trump Debate

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Vice-presidente dos EUA Kamala Harris acusa Trump de 'desrespeito' em cemitério militarA vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acusou hoje Donald Trump, o seu rival republicano nas eleições presidenciais de novembro, de 'desrespeitar o solo sagrado' do Cemitério Militar Nacional de Arlington numa visita ao local.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Debate nos EUA: há um vencedor claro entre Kamala Harris e Donald Trump?Veja aqui o 'Linhas Vermelhas' completo, com Miguel Prata Roque e Miguel Morgado. Em análise, o debate entre Kamala Harris e Donald Trump nos Estados Unidos e a falta de professores no arranque do ano letivo em Portugal.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Kamala Harris promete defender Israel e Ucrânia e reforçar poder militar dos EUAA democrata disse que n&227;o ir&225; tolerar ditadores, ao contr&225;rio de Donald Trump, e que vai assegurar o poder militar do pa&237;s.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Kamala Harris promete defender Israel e Ucrânia e reforçar poder militar dos EUAA candidata presidencial Kamala Harris prometeu defender Israel e Ucrânia, apoiar os aliados e membros da NATO e garantir que os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo, no discurso de encerramento da convenção nacional democrata.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Putin declara apoio a candidatura de Kamala Harris à presidência dos EUAPresidente russo usou ainda ironia em relação à atual vice-presidente: “Além disso, tem um riso tão expressivo e contagioso, é sinal de que as coisas lhe correm bem”

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Putin ironiza ao declarar 'apoio' a candidatura de Kamala Harris à presidência dos EUAPresidente russo usou ainda ironia em relação à atual vice-presidente: “Além disso, tem um riso tão expressivo e contagioso, é sinal de que as coisas lhe correm bem”

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »