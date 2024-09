Harder brilha no Sporting e conquista a Dinamarca

Filho de Ágata preso por assediar menores em festa motard. Já era procurado pelas autoridades"Uma mulher que trabalhou toda a vida": Albergaria-a-Velha de luto pela artesã que morreu vítima de incêndioGoverno admite ajustar IRS e IRC para convencer o PS a aprovar OrçamentoSimão Sabrosa sobe ao altar com Vanessa Rebelo.

'Não me parece que o Sporting passe de Ioannidis para Conrad Harder'O ponta de lança dinamarquês está no radar do Sporting para a posição mais avançada do terreno. As dificuldades em contratar Ioannidis obrigam a equipa de Rúben Amorim a virar-se para outras opções no mercado.

Conrad Harder já está em Lisboa para reforçar o SportingAvançado chega do Nordsjaelland e pode custar mais de 20 milhões de euros.

Oficial: Sporting contrata Conrad Harder para reforçar o ataqueO Sporting passou todo o mercado de transferências à procura de um avançado para ser alternativa a Gyokeres e, no último dia, chegou o reforço. Conrad Harden, de apenas 19 anos, já foi confirmado pelos leões, que vão pagar 19 milhões de euros.

Avançado dinamarquês Conrad Harder é reforço do Sporting por 19 milhões de eurosO jovem avançado dinamarquês Conrad Harder é reforço do Sporting, tendo assinado contrato até junho de 2029, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol, que pagaram um valor de 19 milhões de euros (ME) ao Nordsjaelland.

Sporting: «Conrad Harder tem um remate fácil e potente»Não sabe como é o avançado que o Sporting contratou ao Nordsjaeland? A BOLA convidou João Pedro Cordeiro, jornalista e autor do site MÅL!, dedicado ao futebol nórdico, para nos contar das características do jovem dinamarquês de 19 anos.

João Queiroz: Conrad Harder ainda precisa demonstrar mais para ganhar espaço no SportingComentador da CMTV elogia a estreia a titular de Harder, mas diz que será preciso mais para se impor no Sporting atualmente.

