O movimento islamita Hamas recusa libertar os civis que raptou em Israel até haver um cessar-fogo na guerra na Faixa de Gaza, declarou um membro duma delegação do grupo que visitou Moscovo, citado hoje pelo jornal russo Kommersant

Abu Hamid afirmou que o Hamas manifestou a intenção de libertar “prisioneiros civis” desde os primeiros dias da guerra, mas precisa de tempo para encontrar todos os reféns que foram levados para a Faixa de Gaza em 07 de outubro.

“Centenas de cidadãos e dezenas de combatentes de várias fações palestinianas entraram nos territórios ocupados em 1948 (…) e capturaram dezenas de pessoas, a maioria destas civis, e precisamos de tempo para encontrá-los na Faixa de Gaza e os libertar”, afirmou. headtopics.com

“A Federação Russa é um país amigo do povo palestiniano e mantém relações com todos os representantes do povo palestiniano. Estamos sempre prontos para consultá-los sobre vários assuntos”, acrescentou.

Na reunião, a Rússia exigiu que o vice-chefe do gabinete político do Hamas, Musa Abu Marzuq, liberte imediatamente os estrangeiros raptados na Faixa de Gaza. O Exército israelita elevou hoje para 229 o número de reféns ainda detidos pelo Hamas e outras milícias na Faixa de Gaza. headtopics.com

Na semana passada, Abu Obeida disse que havia um total de 250 reféns: 200 detidos pelas Brigadas al-Qasam e 50 detidos por outras milícias palestinianas. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

Von der Leyen acusa Hamas de crise humanitária em Gaza e promete ajudaA posição surge depois de, na quinta-feira, os chefes de Governo e de Estado da UE terem acordado apelar a 'pausas para fins humanitários' de forma a permitir a passagem de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, após divergências sobre a terminologia. Consulte Mais informação ⮕

Von der Leyen acusa Hamas de provocar crise humanitária em Gaza e promete ajudaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Von der Leyen acusa Hamas de crise humanitária em Gaza e promete ajudaA presidente da Comissão Europeia acusou hoje o grupo islamita Hamas de ter provocado uma crise humanitária em Gaza, pelo ataque a Israel, prometendo ajuda da União Europeia (UE), que tem de chegar 'sem entraves e rapidamente'. Consulte Mais informação ⮕

Von der Leyen acusa Hamas de crise humanitária em Gaza e promete ajudaPresidente da Comissão Europeia prometeu ajuda da UE a Gaza, apelando a que esta chegue 'sem entraves e rapidamente'. Para von der Leyen, situação atual no território é responsabilidade do Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Hamas anuncia morte de 50 reféns nos bombardeamentos israelitas a GazaAs Brigadas de Al-Qassem, braço armado do Hamas, anunciaram a morte de 50 reféns nos bombardeamentos de Israel à Faixa de Gaza. Porta-voz do Exército israelita elevou para 224 o número de reféns. Consulte Mais informação ⮕

A cidade-túnel do Hamas: debaixo de Gaza, uma frente de batalha invisível para IsraelO Hamas tem túneis para ataques, contrabando e armazenamento que se estendem por centenas de quilómetros. Os reféns descreveram a rede como “uma teia de aranha”. Consulte Mais informação ⮕