Hamas e Jihad Islâmica aceitam acordo de tréguas na Faixa de Gaza

De acordo com fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, o segundo maior grupo islamista armado palestiniano, citados pela agência France-Presse, os dois movimentos aceitaram um acordo e os pormenores devem ser anunciados pelo Qatar e pelos mediadores do conflito. na Faixa de Gaza, declarou o líder do movimento islamita palestiniano, Ismail Haniyeh. "O movimento deu a sua resposta aos irmãos do Qatar e aos mediadores.

Estamos a aproximar-nos da conclusão de um acordo de tréguas", disse Haniyeh, citado numa breve mensagem publicada na conta do movimento palestiniano na plataforma Telegram. De acordo com fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, o segundo maior grupo islamista armado palestiniano, citados pela agência France-Presse (AFP), os dois movimentos aceitaram um acordo e os pormenores devem ser anunciados pelo Qatar e pelos mediadores do conflito. Para já, o Governo israelita ainda não reagiu a estas declaraçõe





