Hamas diz estar próximo de acordo para libertação de reféns em Gaza

O Hamas diz estar próximo de um acordo para a libertação de reféns na Faixa de Gaza. Israel, no entanto, parece menos certo sobre o entendimento que está a ser mediado pelo Estados Unidos, Egito e Qatar.Um cessar-fogo de cinco dias, uma troca faseada de prisioneiros e reféns e a entrada de ajuda em Gaza: são estes os termos do possível acordo entre Israel e o Hamas, que pode estar em causa.

O entendimento foi praticamente dado como fechado pelo grupo terrorista, mas a primeira reação de Telavive não aponta nesse sentido. O ministro da Segurança Nacional de Israel alega que o acordo pode ser desastroso e que o país está a ser mantido fora das negociações. Por outro lado, o Hamas diz que já deu uma resposta e que os pormenores devem ser anunciados pelo Qatar e pelos mediadores do Egito e Estados Unidos em breve. Também Joe Biden acredita que pode estar perto o acordo para libertar reféns. A Organização para as Nações Unidas revela que o número de deslocados em Gaza aumentou para um 1,7 milhõe





Israel confirma 222 reféns nas mãos do Hamas na Faixa de Gaza

Um mês após ataque do Hamas, Israel prossegue bombardeamentos na Faixa de Gaza

Com líderes do Hamas no Egito, Israel anuncia controlo militar no norte da Faixa de Gaza

Blinken e Abbas discutem o futuro da Faixa de Gaza pós-Hamas

Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do Hamas

Exército ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do Hamas

