Hamas confirma 'confrontos violentos' em dois pontos na Faixa Gaza. Israel anunciou que ia 'expandir operações' terrestres esta noite

27/10 , 19:29Hamas nega acusação de Israel de que a sua base de operações seja por baixo de maior hospital de Gaza27/10 , 13:55Uma fonte das Brigadas Al-Qassam — a fação militar do Hamas — confirmou à Al-Jazeera que está a haver “confrontos violentos” com as Forças Armadas israelitas na Faixa de Gaza.

Regev disse que esta operação é a “vingança” contra o “desprezível grupo terrorista”. “O Hamas vai sentir a nossa fúria esta noite”, afirmou, acrescentando que a Faixa de Gaza será “muito diferente” quando a operação terminar.

Um membro da liderança do Hamas disse no Telegram que o grupo está “pronto” para uma invasão terrestre das Forças Armadas de Israel. Kirby também garantiu que os Estados Unidos continuam envolvidos nas negociações para a libertação de reféns — negociações essas que Israel desvalorizou nas últimas horas através de fontes.O ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, afirma que “Israel acabou de lançar uma guerra terrestre em Gaza”. headtopics.com

Também o jornalista Yoav Zitun, correspondente militar do site Ynet, escreve no X (antigo Twitter) que “grandes forças das IDF com tanques e infantaria estão a operar em Al Buraij, Beit Hanoun e Jabalia, ao mesmo tempo que há trocas de tiros e bombardeamentos aéreos em massa”.

Um conselheiro de Benjamin Netanyahu assegura que Israel ainda não enviou qualquer pedido de evacuação do hospital de Shifa, em Gaza, o estabelecimento que Telavive acusa o Hamas de usar hospitais para camuflar instalações de comando. headtopics.com

Em comunicado, citado pela Al Jazeera, o grupo islâmico palestiniano considera Israel, os EUA e todas os países ocidentais que apoiam Telavive de trem “totalmente responsáveis pelos massacres hediondos” cometidos contra as pessoas de Gaza.

