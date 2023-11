Há uma modificação nas proteínas que protege contra a perda muscular

", a partir de um modelo animal, a mosca da fruta, que tem um dos genomas mais parecidos ao do ser humano.começar a perceber o que estaria por detrás desses problemas " de perda de função muscular, em colaboração também com colegas de uma universidade dinamarquesa (Bergen).qual é a importância dessa modificação para as proteínas e para a sua função

" e de que forma essa modificação de proteínas, quando não ocorre, leva a uma perda de locomoção e a uma perda da função muscular, que aumenta com a idade. "Essa perda acontece no nosso modelo animal, em humanos - nós à medida que envelhecemos vamos perdendo massa muscular e vamos perdendo função muscular -, e é das primeiras manifestações de envelhecimento que existem", assinalou.

A mesma fonte frisou que, por volta dos 30 anos, os humanos começam a perder massa muscular, num processo que se prolonga ao longo de várias décadas, e quando se chega a idades mais avançadas, 70 ou 80 anos, essa perda pode já ser significativa e levar a outros problemas, como quedas ou hospitalizações.

"Essa doença chama-se sarcopenia, que é uma perda muito significativa de massa muscular, que depois afeta a qualidade de vida", disse ainda Rui Silva, destacando que os"resultados indiretos" apontam no sentido de que"a modificação que se está a estudar também é importante para a função muscular em humanos".

