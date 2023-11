“Há decisores políticos que veem euro digital com ceticismo”, mas é “inevitável”

Temos outros bancos centrais a avançarem com a sua própria moeda digital. Por outro lado, o euro digital vai permitir também ao BCE e à Zona Euro acabar com o grande domínio de empresas como a Visa no mercado europeu. O euro digital é inevitável ou o que é que pode correr mal para que não seja implementado?euro digital vai ser o único instrumento de pagamento digital universalmente aceite na área do euro, sem custos para o utilizador.

O euro digital vai ser o único instrumento de pagamento digital universalmente aceite na área do euro, sem custos para o utilizador. Significa que, de facto, estamos a criar verdadeiramente uma marca de pagamentos europeia. Vai ter mesmo uma marca e com isso vamos reforçar o papel da área do euro no sistema financeiro.Exatamente. Até final de 2024, espera-se que se possa ter o processo legislativo concluído.

Ou seja, quando se considerar que estão verificadas essas condições, haverá uma decisão que será do Conselho de Governadores, porque o regulamento do euro digital vai prever que vai ser o Banco Central Europeu a decidir quando, e em que condições, o euro digital pode ser emitido.Sou um grande adepto deste projeto, até porque estou envolvido neste projeto desde o seu início em representação do Banco de Portugal.

O que nós queremos é levar a opção de escolha aos cidadãos, termos a possibilidade de os cidadãos puderem escolher as notas ou o euro digital, ter as notas na carteira e o euro digital no telemóvel.O euro digital vai funcionar como as notas e as moedas que trazemos na nossa carteira, mas de uma forma eletrónica. Por exemplo, estou no supermercado e não tenho acesso à internet.

:

RENASCENCA: “Em Portugal, não há um discurso de poupança, há um discurso de consumo”Economista e comentador da Renascen&231;a assinala o Dia Mundial da Poupan&231;a.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Banco de Portugal alerta para entidade não habilitada a conceder créditoO Banco de Portugal alertou que a entidade Crédits & Mutual Help, que funciona nomeadamente através do seu perfil do Facebook, não está habilitada para a concessão de crédito.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: ‘Polícia dos bancos’ vigia apoio no crédito das casasBanco de Portugal dá orientações sobre medidas que entram em vigor na próxima quinta-feira.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: As lições de Tucídides: ser inevitável uma guerra entre a China e os EUA?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: As lições de Tucídides: será inevitável uma guerra entre a China e os EUA?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Governador do Banco de Moçambique alerta para elevado incumprimento no créditoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »