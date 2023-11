'Há condições para uma ofensiva de maior dimensão'

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante..

Escolha das sedes da candidatura ibero-marroquina ao Mundial2030 ainda indefinidaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Guilherme Fonseca: 'Eu faço várias coisas, todas elas de forma mediocremente apelativas'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

8 Marvila revitaliza antigos armazéns vinícolas Abel Pereira da FonsecaO edfício do arquiteto Norte Júnior, ao qual o projeto 8 Marvila está a dar nova vida, irá manter a fachada original dos antigos armazéns vinícolas Abel Pereira da Fonseca. Consulte Mais informação ⮕

Paula Astorga na direção do DocLisboa e Miguel Ribeiro vai para Casa do ComumA produtora e programadora é a nova diretora do DocLisboa, sucedendo a Miguel Ribeiro, que passa a coordenar e programar a Casa do Comum, centro cultural multidisciplinar que abre na quarta-feira. Consulte Mais informação ⮕

