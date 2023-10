Há 85 mil crianças com vaga gratuita nas creches, Governo promete mais 35 mil em 2024

Na Assembleia da República, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança social revelou ainda que 85 mil idosos com complemento solidário beneficiaram de comparticipação automática de medicamentosA ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social adiantou esta sexta-feira de manhã no Parlamento que há atualmente 85 mil crianças a beneficiar de vaga gratuita em creches, 15.500 das quais em creches privadas.

Na mesma audição, a ministra adiantou também que cerca de 70% das pensões já foram decididas através do “Pensão na Hora”, o serviço que aprova de forma automática o pedido da pensão num prazo de 24 horas.

“Neste momento já chega a 70% das pensões que são decididas, através do “Pensão na Hora”, mas no próximo ano vamos ter para os jovens, acho que é especialmente impactante o abono de família automático e vamos ter ainda o subsídio de parentalidade automático” referiu a ministra aos deputados no debate sobre o Orçamento do Estado. headtopics.com

“A comparticipação automática dos medicamentos a quem recebe o complemento solidário permitiu que mais de 85 mil pessoas no primeiro mês de execução beneficiassem dessa medida” anunciou Ana Mendes Godinho.

Na reta final da audição, a secretária de estado da inclusão Social disse aos deputados que é preciso criar mais vagas em creches e deu conta do que está a ser feito com recurso às verbas do PRR. A secretária de estado da Inclusão referiu ainda que devido à reprogramação do programa estão nesta altura em construção 124 creches, sendo que 16 estão já concluídas.O PSD questionou a ministra do trabalho sobre as declarações do ex-provedor da Santa Casa, Edmundo Martinho, que garantiu que os investimentos internacionais tiveram a luz verde da tutela. headtopics.com

