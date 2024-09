Gyokeres: O Novo Bombardeiro da Europa?

Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaPai procurado pela Justiça tenta levar filha de escola em LisboaFIFA volta atrás e... 'reatribui' título mundial de 2004 ao FC Porto

Visita a stand torna-se numa história de horror: Mulher fica desfigurada após ataque de três pastores-alemãesLadrões fogem em contramão na A2 após PSP detetar assalto a estaleiro de supermercadoA ‘Gyokermania’ chegou a Itália. O jornal ‘Tuttosport’ dedica um extenso artigo ao avançado do Sporting, no qual o dá a conhecer de forma mais detalhada e dele diz tratar-se do novo “objeto de sonho e de desejo dos grandes clubes europeus”.

Gyokeres Sporting Juventus Transferências Futebol Europeu

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

“Novo bombardeiro da Europa”: Gyokeres entra no radar da JuventusItália ‘descobre’ o avançado sueco aos 26 anos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

João Paixão Moreira é o novo administrador do Novo Banco para a área do retalhoNovo administrador é o antigo 'senior partner' na McKinsey & Company, responsável pelo setor da banca para Espanha e Portugal.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Gyokeres admite sair do Sporting em janeiroSueco garante estar bem em Alvalade, mas tem a ambição de jogar em ligas de maior nível.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Gyokeres arranca ao nível de HaalandImprensa espanhola diz que goleador sueco é o sucessor de Ibrahimovic.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Gyokeres está imparável e chega à dezena de golos‘Bombardeiro’ do Sporting assina um bis na vitória (3-0) da seleção da Suécia sobre a Estónia, na Liga das Nações.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Gyokeres e Amdouni marcam para a Liga das NaçõesVeja todos os resultados deste domingo da segunda jornada da Liga das Na&231;&245;es.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »